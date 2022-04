Quer estar em forma até ao verão? Três treinos Tabata que pode fazer em casa

Existem mil e um novos truques para emagrecer, entre dietas extravagantes e planos de treino que prometem milagres em pouco tempo. No entanto, no caso do exercício físico, existe um método que tem dado provas de que pode ser um dos mais eficazes na perda de peso e tonificação. "O método tabata consiste em realizar o máximo de repetições possíveis de um exercício durante 20 segundos, repousar nos 10 seguintes, até realizar 8 rondas, perfazendo um total de 4 minutos. Deve efetuar sempre o mesmo exercício durante as 8 rondas focando-se em melhorar o seu número de repetições de ronda para ronda, o que será muito difícil de fazer", explica José Afonso, personal trainer. Leia o artigo completo na Must.