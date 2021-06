Quer que os abdominais comecem a aparecer? Evite estes erros

Quem faz exercício físico sabe que os resultados não aparecem da noite para o dia. É preciso ser-se consistente, focado, dedicado, e manter um estilo de vida saudável, dormindo o suficiente e mantendo uma alimentação regrada e nutritiva para o corpo. Não há grandes segredos, na verdade, o foco é o maior aliado de qualquer atleta que queira melhorar a sua forma física. No topo da lista das prioridades quanto à boa forma estão muitas vezes os abdominais, que no verão costumam ser ainda mais desejados. Quanto a este objetivo, há alguns erros que podem ser evitados e que devemos ter em mente se queremos ver resultados. Leia no 'Must' o artigo na íntegra.