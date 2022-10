Quer trabalhar na Apple? Precisa destas cinco competências

Alguma vez pensou no que seria necessário para conseguir um emprego na Apple? Não precisa de se preocupar mais com isso, pois Tim Cook, CEO da gigante tecnológica, tirou as dúvidas de todos a limpo. O empresário de 61 anos visitou a Universidade de Nápoles Federico II, em Itália, onde revelou as cinco competências que a Apple mais valoriza quando procura contratar novos trabalhadores. Leia o artigo completo na 'Must'.