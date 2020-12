Quim Barreiros infetado com Covid-19

Quim Barreiros testou positivo para o novo coronavírus, confirmou o músico em entrevista à revista TV7 Dias. O músico foi testado com um teste rápido nos bastidores de O Preço Certo, antes da sua atuação no programa da RTP1.





Entretanto, Quim Barreiros já foi fazer um teste PCR, que têm uma maior taxa de sucesso em identificar a presença do vírus que causa a covid-19, estando a aguardar resultados.Há duas semanas Quim Barreiros aceitou fazer uma readaptação do êxito musical 'Bacalhau À Portuguesa' à pandemia. Nos primeiros versos do tema, o músico canta: "Vai desinfetar o bacalhau... Maria".Nas redes sociais, a nova versão gravada pelo artista, que faz parte do videoclip do tema "No Meu Tempo Não Era Assim", da RFM, já se tornou viral. Os seguidores elogiaram o humor e boa-disposição.