Rafael Leão reage a incidente no bairro da Jamaica que deixou polícia ferido

Um polícia sofreu este domingo ferimentos ligeiros ao ser atingido por uma pedra e o homem que o agrediu foi detido após uma desordem no bairro da Jamaica, no concelho do Seixal (Setúbal), disse fonte da PSP. Situação que mereceu uma publicação de Rafael Leão no Instagram."É triste e revoltante como a nossa segurança pública em Portugal trata moradores de bairros sociais", pode ler-se nas Stories, apelando a uma partilha da mensagem.A fonte da Direção Nacional da PSP indicou à agência Lusa que a polícia foi alertada cerca das 7h30 para "uma desordem entre duas mulheres", no bairro da Jamaica, no Fogueteiro, freguesia de Amora, concelho do Seixal, tendo sido deslocada para o local uma equipa de intervenção rápida da PSP de Setúbal.Um grupo de homens reagiu à intervenção dos agentes da polícia quando estes chegaram ao local, atirando pedras, tendo sido atingido um agente, na boca, que teve de receber assistência no Hospital Garcia de Orta, em Almada, adiantou a mesma fonte.O agente da polícia que ficou ferido já teve alta, tendo sido detido o homem que atirou a pedra que o atingiu, acrescentou a fonte da PSP.