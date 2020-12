Rafael Nadal doa três toneladas de comida a famílias desfavorecidas

Rafael Nadal, através da sua fundação, doou três toneladas de bens alimentares ao Banco Alimentar de Maiorca (terra natal do tenista) destinados a ajudar famílias mais carenciadas da região em época natalícia.





Representantes de la Fundación #RafaNadal han hecho entrega de 3.000kg en productos de alimentación infantil al Banco de Alimentos de #Mallorca @bancomallorca pic.twitter.com/8TWR5natzL — Fundación Rafa Nadal (@frnadal) December 23, 2020

O objetivo da iniciativa foi "contribuir para que as famílias em situação de precariedade possam satisfazer uma necessidade tão básica como a alimentação", explica a Fundação Rafa Nadal, em comunicado.Nas redes sociais, Nadal também se dirigiu aos seus fãs pedindo cuidados-extra nesta fase de pandemia. "Da nossa parte depende o esforço para que as coisas não piorem. Este ano foi para esquecer, sem dúvida. É o ano mais complicado que vivemos, desde que me lembro. Quero enviar uma mensagem de força e pesar a todos os que perderam um ente querido. Muita força e confiemos que as coisas, pouco a pouco, vão melhorar", disse o tenista de 34 anos.