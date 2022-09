Rainha Isabel II sob supervisão médica: estado de saúde preocupa médicos

O palácio de Buckingham, em Inglaterra, anunciou, esta quinta-feira, que a rainha Isabel II está sob supervisão médica porque os médicos estão preocupados com a saúde da monarca.



Os familiares da rainha estão a dirigir-se para o Castelo de Balmoral para estar ao lado da monarca de 96 anos.



Desde o final do ano passado que a rainha com o reinado com mais longo de Inglaterra e mais velha do mundo foi aconselhada, pelos médicos, a reduzir os compromissos públicos devido a problemas de "mobilidade.