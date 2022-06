Rapinoe contra fim do direito constitucional ao aborto: «Tristeza e crueldade...»

Megan Rapinoe, capitã da seleção feminina dos Estados Unidos, lamentou esta sexta-feira em conferência de imprensa a decisão tomada nos últimos dias pelo Supremo Tribunal do país de eliminar o direito constitucional ao aborto, considerando que é algo que irá "afetar as mulheres de forma desproporcionada"."Sou uma mulher cisgénero, rica, branca e que vive numa das cidades mais progressistas do Mundo. Nem todos contam com isto. Sabemos que é algo que afetará de forma desproporcionada mulheres pobres, afro-americanas, imigrantes, mulheres com relações violentas, que já foram violadas, mulheres e meninas que foram violadas por membros das suas próprias famílias ou que simplesmente não tomaram as melhores decisões", começou por dizer em conferência de imprensa.E prosseguiu: "Sabemos que a proibição do aborto não evita o aborto, mas sim que impede que haja abortos seguros. Não consigo descrever a tristeza e crueldade disto. Acredito que a crueldade seja o ponto chave, porque isto não é a favor da vida", rematou.