«Rata contagiosa»: o violento ataque a médica espanhola

Uma médica ginecologista espanhola foi surpreendida ao ver que lhe tinham vandalizado o carro e insinuaram que ela podia contagiar alguém com o novo coronavírus.

O caso insultuoso aconteceu em Barcelona e foi divulgado pela agência EFE. A mesma publicação avança que a mulher encontrou o carro danificado quando se dirigiu a ele para ir para o hospital onde trabalha.

Os autores do vandalismo conseguiram chegar ao carro que se encontrava estacionado na garagem do prédio onde vive e deixaram uma mensagem insultuosa à médica ginecologista onde se podia ler "rata contagiosa".





Una médica ginecóloga de Barcelona se ha encontrado este mensaje pintado en su coche cuando ha bajado al garaje comunitario de su urbanización para ir a trabajar a su hospital... Desde #EFEsalud denunciamos esta indignidad humana y apoyamos a tod@s l@s profesionales sanitari@s pic.twitter.com/EnFVe2ZoyR — EFEsalud (@efesalud) April 14, 2020

O novo coronavírus, que teve origem na cidade de Wuhan, na China, já matou mais de 114 mil pessoas em todo o Mundo. Esta pandemia obrigou diversos países a adotarem medidas extraordinárias para se combater o surto.

Nas últimas 24 horas, Espanha registou mais 523 mortes por coronavírus. Há mais de 17 mil infetados no país.

