Receber 80 mil euros para morar numa ilha? Na Irlanda o sonho torna-se possível

O programa "Our Living Islands" irá proporcionar a quem vá morar para uma das trinta ilhas costeiras da Irlanda um prémio de mais de 80 mil euros. De acordo com o governo, o grande objetivo deste projeto é atrair novos moradores e "garantir que as comunidades sustentáveis e dinâmicas possam continuar a viver nas ilhas da costa durante muitos anos."