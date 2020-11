Neste período tão complicado para Portugal como o que vivemos por causa da pandemia da Covid-19, Record honra o compromisso de estar - mais do que nunca - junto dos seus leitores. Com o dever de recolher obrigatório às 13 horas, o nosso jornal terá tanto no sábado como no domingo edições especiais.





Além das notícias que marcam a diferença, as duas edições incluirão um suplemento com passatempos para que todos se sintam ainda melhor em casa, junto dos seus.