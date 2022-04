Record é parceiro da 2.ª edição da Sports Talks

O ISCTE Executive Education organiza, esta quinta-feira, das 18h30 às 20h00, a 2.ª edição da Sports Talks, com o tema "Como desenvolver uma modalidade com estratégias de marketing", com uma intervenção inicial do Director General at FIBA Media and Marketing Services, Frank Leenders, seguida de um debate com especialistas de três modalidades portuguesas, que obtiveram recentes bons resultados internacionais.

O painel de debate é moderado por Carlos Barroca, Associate Vice President of Basketball Operations NBA ASIA e Pedro Dionísio, Diretor da Pós Graduação em Gestão e Marketing do Desporto do ISCTE Executive Education, e conta com a participação de Nuno Moura, Chief Marketing & Revenue Officer da Federação Portuguesa de Futebol, que tem apostado no desenvolvimento do futebol feminino e da Liga 3, de Felipe Gomes, Head of Sponsorship NOS com experiência relevante no papel potenciador dos patrocinadores e Bárbara Vara Sports Marketing Consultant que se destacou na gestão da Polaris, gestora de carreiras desde Cristiano Ronaldo até desportistas portuguesas de diversas modalidades .

Poderá participar presencialmente no auditório do ISCTE Executive Education, em Lisboa, ou online, ambas de forma gratuita, sendo apenas necessária uma inscrição prévia em: https://execed.iscte-iul.pt/sports-talk-como-desenvolver-uma-modalidade

Record é parceiro do evento.