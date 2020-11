Record Premium: os melhores conteúdos a preço especial

O agravamento da pandemia levou a que fosse decretado o estado de emergência em Portugal e o dever de recolhimento obrigatório este fim de semana e no próximo a partir das 13 horas. Record estará como sempre nas bancas e já este sábado e domingo com um suplemento especial para que possa usufruir do seu tempo em família. O nosso jornal pode também ser lido em todas as plataformas com uma assinatura de 1 euro por mês.





- Acesso sem limites a todos os conteúdos sem publicidade intrusiva e a qualquer hora, no smartphone, tablet e computador.- Acesso antecipado ao ePaper (a versão do Record tal como é impresso em papel) em todas as plataformas.- O melhor da informação desportiva nacional e internacional em exclusivo para assinantes: newsletters, análise, entrevistas, opinião e muito mais.- Acesso a newsletters com informação e conteúdos exclusivos a assinantes.- Acesso automático ao comentário de artigos.- Jogos em tempo real com mapas de calor, estatísticas avançadas e zonas ofensivas analisadas ao pormenor e acesso às antevisões mais detalhadas e comparações entre as equipas.- Clube Record para assinantes Record Premium, com acesso exclusivo a prémios, ofertas e descontos em eventos desportivos e culturais e produtos e serviços do Record e dos seus parceiros.- Acesso às capas do Jornal Record e possibilidade de descarregar as capas em PDF de alta resolução.