Devido à quadra natalícia, Record não se publica em banca amanhã, dia 25 de dezembro. Regressamos no dia 26, quinta-feira, como sempre com a melhor informação desportiva e uma edição imperdível, com uma grande entrevista a Bruno Fernandes!





Até lá, desejamos a todos os nossos leitores e amigos votos de um Feliz Natal.