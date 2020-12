Red Bull Basement University premeia projeto ecológico

O ano de 2020 pode ter obrigado a várias mudanças, mas há lutas que continuam bem vivas no nosso dia a dia. Uma delas passa pelas questões ecológicas e acabou mesmo por ser essa temática a levar à conquista da edição deste ano do Red Bull Basement University por parte da dupla Paramveer Bhachu e Joanna Power, da Universidade Brunel de Londres.





O projeto do duo radicado em Londres, o 'Lava Aqua X', destacou-se entre as mais de 3800 candidaturas apresentadas por parte de estudantes de todo o Mundo e que na hora da verdade foram colocados à prova por um painel de líderes composto por Matthias Haas (CEO SuperSocial), Manjula Lee (CEO World Wide Generation) e Ruth Rowan (CMO, NTT).A ideia de Paramveer e Joanna passava por uma máquina de lavar roupa ecológica concebida a pensar na sustentabilidade de um dos recursos mais preciosos, escassos e ameaçados do planeta: a água. Na prática, esta máquina de lavar roupa propõe a utilização da água usada nos banhos domésticos, através da filtragem e da sua reutilização para a lavagem da roupa. Entre os atributos que se destacaram neste projeto está o facto de ser portátil e de lavar a roupa com menos água e num terço do tempo.Ganho este prémio, agora segue-se a próxima etapa. Com o reconhecimento do seu projeto, Paramveer Bhachu e Joanna Power terão agora ao seu alcance todos os recursos e contactos necessários à materialização.