Red Bull Illume com inscrições abertas até 31 de julho

Estão abertas as inscrições para a edição deste ano do Red Bull Illume, o maior concurso internacional de fotografia dedicado à temática dos desportos de ação e aventura, que convida fotógrafos amadores e profissionais a apresentarem as suas propostas em 10 categorias distintas. As inscrições decorrem até 31 de julho no site criado para o efeito.





Todo o processo deste concurso decorre online, com os candidatos a poderem apresentar as suas propostas nas categorias(Best of Instagram - fotografias ou vídeos com a duração máxima de um minuto),(Creative),(Emerging),(Energy),(Masterpiece),(Photo Story - novidade de 2021 com um slide-show de fotografias). As imagens devem ser submetidas em formato digital, mas podem ser captadas com qualquer tipo de câmara – incluindo com telemóvel ou tablet.Recolhidas todas as participações, será hora de um júri internacional com cerca de 50 elementos, na sua maioria editores de títulos de prestígio como a National Geographic, GQ ou Paris Match ou ainda das agências noticiosas Reuters e France Press, fazerem a sua seleção para definir os grandes vencedores. À sua espera estão prémios no valor total de 100 mil euros.