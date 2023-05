Rede social só para fãs: portugueses ganham fortunas com conteúdos íntimos

Trocaram empregos convencionais – por vezes com salários baixos – por uma atividade muito lucrativa na plataforma OnlyFans. Para isso têm de ser sexy e despir alguma roupa. Entre os criadores destes conteúdos há nacionais, que revelam tudo à ' Sábado '.Lingerie, biquínis e uma pose atrevida - assim cresce a sua conta bancária. A nova vida de Adriana Rosado, de 25 anos, que nas redes sociais assina "dizinharosado", faz-se na plataforma do momento: OnlyFans, de conteúdo para adultos. Entrou a 23 de março passado, a pedido dos seus seguidores no Instagram (tem 84,7 mil), orgulhosa por colocar as suas "melhores fotos sem ser denunciada".