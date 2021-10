Redução de 10 cêntimos nos combustíveis até março de 2022: pagamento às famílias por transferência bancária

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão, antes de ser ouvido no Parlamento sobre o Orçamento do Estado, fez uma declaração ao País sobre os combustíveis em que referiu que vai haver uma redução de 10 cêntimos por litro até março de 2022 através de transferência bancária para famílias.





Os portugueses podem usufruir do desconto através do programa IVAucher.João Leão referiu que Portugal é o primeiro país a reforçar medidas de natureza extraordinária para combater o aumento do preço dos combustíveis e assumiu que o Governo tem "expectativa de descida do preço da eletricidade e dos combustíveis a partir de janeiro do próximo ano".O ministro das Finanças anunciou a aplicação da Isenção do Imposto Único Circulação (IUC) para os transportes de mercadorias e o congelamento de imposto sob carbono até março de 2023.