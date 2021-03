Reembolsos do IRS serão mais rápidos este ano: conheça o plano de apoio à Economia e às famílias

A hipotése dos portugueses receberem este ano mais cedo os reembolsos de IRS pode ser a melhor medida do plano de apoio à economia apresentado ontem por quatro ministros e um secretário de Estado, no valor de sete mil milhões de euros. Trata-se fundamentalmente de um plano de alívio fiscal. Cerca de seis mil milhões de euros são impostos (IVA, IRS, IRC, pagamentos por conta) diferidos que poderão ser pagos a prestações. Os restantes serão ajudas diretas, das quais 1,1 mil milhões são a fundo perdido.





Apesar de todos estes incentivos, os particulares não têm motivos para receios. Com mais 250 mil contribuintes com ‘recibos verdes’ no regime do IRS automático, a campanha, que começará no dia 1 de abril para terminar a 30 de junho, pode este ano, apurou o 'Correio da Manhã' , ser mais rápida, com os reembolsos a serem despachados a uma velocidade superior a 2020