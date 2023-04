Reembolsos: Governo promete devolver IRS em 15 dias

Começa este sábado a campanha de IRS de 2023. A última que segue as regras atualmente vigentes. Recorde-se que, em julho de 2023, entrarão em vigor novas tabelas de imposto, pelo que o IRS liquidado em 2024 seguirá regras muito diferentes, tendo em consideração a aplicação de duas tabelas de IRS para o mesmo ano fiscal, o que terá um reflexo importante, nomeadamente no valor dos reembolsos a pagar em 2024. Para já, segundo apurou o Correio da Manhã , a Administração Tributária (AT) está empenhada em que os reembolsos desta campanha sejam feitos, em média, em 15 dias para o IRS automático, acompanhando os prazos dos últimos anos (em 2022, o tempo médio do reembolso foi de 13 dias), alargando-se para os 20 dias no caso do IRS manual.