Refugiado afegão sofre à distância e através da rádio

A mais de 8.000 quilómetros de distância, Farid Walizadeh, refugiado afegão e pugilista de 24 anos que vive no Centro de Rendimento do Jamor e que participou nos Jogos Olímpicos de Tóquio, acompanha de perto a situação delicada que se vive no seu país.





Farid revela que tenta saber notícia de familiares e amigos que estão no Afeganistão através da rádio, que nos últimos dias deixou de dar os nomes das vítimas mortais para indicar apenas números. "Tenho a rádio do Afeganistão ligada 24 por dia para saber se algum dos meus amigos morreu", contou à Lusa o jovem que chegou a Portugal em dezembro de 2011 e se revelou um dos melhores pugilistas do país."Não consigo falar com ninguém. Os talibãs são um povo burro: sabem usar as armas para matar, mas toda a restante tecnologia, como os telefones, dizem que são o diabo", desabafou.Através das notícias sabe apenas que a maioria fugiu para Cabul e, com apenas 24 anos, carrega o peso de estar longe e "não conseguir ajudar, nem fazer nada, pela família e amigos".