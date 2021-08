Registaram-se 17 mortos e 2.983 infetados por covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Há mais 17 mortos e 2.983 novos infetados com covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas. O número de doentes internados registou uma descida considerável, com menos 49 pessoas internadas em enfermaria e menos 5 em UCI.

O número de doentes recuperados subiu para 947.465, mais 2,206 do que os registados na terça-feira.



A região de Lisboa e Vale do Tejo registou o maior número de novos infetados nas últimas 24 horas, com 1.146 casos. Já o Norte registou 858 novos infetados por coronavírus.



O número de casos ativos aumentou para 44.505, mais 760 que os registados na terça-feira.



O número de internados por covid-19 situa-se agora em 695 pessoas, em UCI estão agora 139.