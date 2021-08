Registaram-se 18 mortos e 1.094 infetados com covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 18 mortos e 1094 novos casos de Covid-19.



De acordo com o boletim epidemiológico desta segunda-feira, o País registou até ao momento 17.485 óbitos e 988.061 casos confirmados da doença.









Nas últimas 24 horas mais 1.275 recuperaram da doença, num total de 925.842 desde o início da pandemia.



A região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) contabiliza mais 374 infeções; a Região Norte mais 393; o Centro mais 87; o Algarve mais 157 e o Alentejo mais 21.



11 das vítimas mortais foram registadas em LVT; quatro no Norte, duas no Alentejo e uma Algarve.