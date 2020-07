Registaram-se 9 mortos e 287 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

Há mais nove mortos vítimas do coronavírus em Portugal nas últimas 24 horas e mais 287 infetados, segundo o mais recente boletim epidemiológico da DGS.











Assim, o número total de óbitos por coronavírus em Portugal é agora de 1.620 e o de infetados é de 44.416. O Boletim da DGS ainda refere que, no número de infetados, "os dados referentes à Autoridade de Saúde de Lisboa e Vale do tejo têm como fonte os dados agregados dos respetivos ACES".

Contam-se ainda menos duas pessoas internadas com Covid-19 nas últimas 24 horas (total de 511). O número de recuperados aumentou em 279, sendo agora de 29 445. O número de casos internados em Unidades de Cuidados Intensivos subiu de 74 para 76.



Dos 287 novos casos, 207 são na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), ou seja 72%. Das mortes registadas, seis são em LVT, uma é no Norte e duas no Alentejo.