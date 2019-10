Regresso às vitórias do Sporting ajudou apostador a ganhar 30 mil euros

Vamos ajudar este soldado! 200€ pode dar 28 892€, falta apenas o Sporting.



É verdade que este tipo de apostas múltiplas é algo bastante comum nos dias que correm (até temos por hábito partilhar algumas no nosso site ), mas ganhar quase 29 mil euros numa só aposta merece naturalmente um enorme destaque. Especialmente quando nessa mesma múltipla se dá o caso de estarem envolvidas algumas equipas portuguesas.A Betclic não divulgou a identidade do ganhador, nem mesmo se é português ou estrangeiro, mas a imagem divulgada pela casa de apostas não mente: foram 29 mil euros ganhos numa aposta múltipla com onze jogos de 200€, a uma incrível odd de 144,46. O Sporting acabou por ser a equipa a dar a este apostador motivos para festejar, isto graças a uma vitória arrancada a ferros diante do Aves, com um golo de Bruno Fernandes já nos instantes finais da partida. Acabou por ser mesmos sofrer até ao fim...O Sporting, que era a quinta aposta escolhida com odd mais alta (1,64), acabou por ser uma das que mais fez sofrer o apostador, já que o golo da vitória apenas chegou aos 83'. Mas pior do que os leões acabou por ser o duelo entre Paraná e Ponte Preta, onde esta múltipla se salvou com um golo marcado aos... 90'+3. Esse duelo, refira-se, foi disputado a 25 de setembro, data da colocação da aposta.Academia Puerto Cabello-Carabobo, 2-1Aves-Sporting, 0-1 (golo aos 83')Chelsea-Brighton, 2-026/09 Flamengo-Internacional, 3-1Getafe-Barcelona, 0-2Istanbul BB-Rizespor, 5-0NY City-Atlanta United, 4-1Paraná-Ponte Preta, 1-1 (golo do Ponte Preta aos 90'+3)Portimonense-Sp. Braga, 0-1Rio Ave-FC Porto, 0-1Sheffield United-Liverpool, 0-1 (golo aos 70')