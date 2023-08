Reino Pineal: Líder fala em vídeo sobre desaparecimento da mulher e filha

Água Akhabl Pinheiro lançou esta sexta-feira, no canal de YouTube Pineal Foudation um vídeo onde menciona o desaparecimento da sua filha Eather e a sua mulher Royale Pinheiro.Royale Pinheiro, mãe de Eather, bebé de 7 meses, e Água Akhabl Pinheiro, líder do reino de Pineal, foram levados na terça-feira, dia 1 de agosto, para um posto da GNR em Oliveira do Hospital. No local foi-lhes proposto registarem a menina, algo que foi recusado por ambos. A sua mulher e filha foram levadas para outro local, e o líder foi autorizado a voltar para casa.