Reino Unido impõe quarentena a viajantes vindos de Portugal continental

O Reino Unido retirou Portugal da lista de países seguros quanto à covid-19 e passa a exigir uma quarentena de 14 dias aos passageiros vindos de Portugal continental.





Data shows we need to remove PORTUGAL (minus the AZORES and MADEIRA), HUNGARY, FRENCH POLYNESIA and REUNION from the Travel Corridor list to keep everyone safe. If you arrive in England from these destinations after 4am Saturday, you will need to self-isolate for 14 days.