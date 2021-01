Reino Unido proíbe entrada de passageiros vindos de Portugal devido à estirpe do Brasil

O Reino Unido proibia a entrada de pessoas e bens não essenciais oriundos de um conjunto de países do hemisfério Sul devido à nova estirpe de coronovíris detetada no Brasil. Portugal surge incluido neste grupo devido à "forte ligação" com o Brasil, ficando apenas permitido o transporte de bens essenciais, desde que exportados unicamente a partir de Portugal, anunciou o ministro dos Transportes britânico Grant Shapps.







Travel from PORTUGAL to the UK will also be suspended given its strong travel links with Brazil – acting as another way to reduce the risk of importing infections. However, there is an exemption for hauliers travelling from Portugal (only), to allow transport of essential goods.