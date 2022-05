RELÓGIO MÍTICO LIGADO À CONQUISTA DO ESPAÇO REAPARECE, DEPOIS DE SEIS DÉCADAS

No dia 24 de maio de 1962, às 7h45 da manhã (12h45 em Portugal) começava o countdown para mais uma missão do Projeto Mercury, na génese da NASA. Mais de 40 milhões de espetadores assistiram em direto ao descolar da Aurora 7 e do astronauta Scott Carpenter, que largava para uma missão de cariz essencialmente científico. Carpenter seria apenas a sexta pessoa a ir para o espaço, e o segundo a dar mais do que uma volta completa à Terra, mas no pulso levava também aquele que ficaria para a história como o primeiro relógio suíço no espaço. Leia o artigo completo no 'Must'. RELÓGIO MÍTICO LIGADO À CONQUISTA DO ESPAÇO REAPARECE, DEPOIS DE SEIS DÉCADASO Breitling Navitimer Cosmonaut deu três vezes a volta à Terra, no pulso do astronauta Scott Carpenter. Fez uma amaragem forçada em pleno Atlântico e nunca mais foi visto em público. Até que agora, passados 60 anos desses acontecimentos, o mistério foi resolvido.