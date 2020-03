Coronavírus: Renault Cacia cessa atividade até 29 de março

A Renault Cacia, em Aveiro, informou os colaboradores que a respetiva atividade vai cessar até ao final de março. Este anúncio segue-se ao de outras empresas da indústria automóvel em Portugal, como é o caso da Toyota, da Autoeuropa e da PSA.

Face ao surto do novo coronavírus, a direção da Renault Cacia diz-se confrontada com a necessidade de "realizar uma paragem total da sua atividade entre os dias 18 de março e 29 de março de 2020", lê-se no e-mail enviado aos colaboradores, ao qual o Negócios teve acesso.

No mesmo texto, a empresa explica que tanto a Renault Cacia como outras fábricas do grupo Renault, nos vários países onde as unidades estão implantadas, "estão a sentir os efeitos diretos nas suas cadeias globais de abastecimento, fruto das medidas de contenção para minimizar os impactos da covid-19".

Desta feita, foi decido que de 18 a 23 de março sejam utilizados créditos da bolsa de horas – uma utilização "a título excecional" e porque a "gravidade" da situação "assim o exige". Em alternativa, caso o trabalhador possua férias vencidas e não gozadas de anos anteriores, transitadas e superiores a 25 dias, pode usá-las neste período. Nos dias 24 a 29 de março, a empresa decidiu avançar com um período de férias coletivas.



Esta decisão resultou de uma reunião entre representantes da empresa e a comissão de trabalhadores. Estes encontros vão repetir-se "periodicamente" de forma a "assegurar uma tomada de decisão atempada e alinhada com as medidas governamentais", consta ainda do mesmo comunicado.