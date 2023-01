Renault falha pódio pela primeira vez numa década: os modelos mais vendidos em Portugal em 2022

O Clio foi o modelo automóvel mais popular entre os portugueses durante oito anos, tendo perdido esse estatuto em 2021. No ano passado a Renault não conseguiu colocar qualquer modelo entre os três mais populares no mercado nacional.O Top 10 dos carros preferidos em Portugal registou muitas alterações em 2022, embora o Peugeot 2008 tenha mantido a liderança conquistada um ano antes. Ainda assim, o modelo mais popular da "marca do leão" viu as vendas encolherem em 403 unidades. Leia o artigo na íntegra no Negócios