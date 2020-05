"Renault pode desaparecer" se não receber ajuda em breve, avisa Governo francês

A Renault pode desaparecer se não receber ajuda em breve para lidar com as consequências da crise da covid-19, alertou o ministro das Finanças francês, Bruno Le Maire, esta sexta-feira, acrescentando que a fabricante de automóveis também precisa se adaptar à situação.





Em entrevista à rádio Europe1, e citado pela Reuters, Le Maire disse que a fábrica em Flins não deve fechar e que a empresa deve manter o maior número possível de empregos em França, mas também deve permanecer competitiva. Porém, não exclui que possa vir a fechar. "Sim, a Renault pode desaparecer", referiu Le Maire.





O ministro francês garantiu que o presidente do conselho de administração da Renault, Jean-Dominique Senard, está a trabalhar num novo plano estratégico, o qual conta com o apoio do governo.





Le Maire tinha dito ao jornal e Figaro que o Estado Francês, que é acionista da Renault, ainda não havia assinado o empréstimo de 5 mil milhões de euros para a Renault e que as discussões continuavam.





Após estas declarações à rádio francesa, as ações da fabricante chegaram a cair quase 3%.





A Renault encerrou quase todas as suas fábricas e suspendeu quase toda as vendas de veículos devido às medidas de confinamento e restrições impostas em França para tentar conter a propagação da pandemia. Cerca de 90% do pessoal do grupo em França foi colocado em lay-off.





Em março, as vendas de ligeiros de passageiros do grupo Renault sofreram uma quebra de 64,7% no conjunto dos países da UE, acima da queda de 55,1% registada no mercado.