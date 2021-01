Responsável do INEM Porto demite-se após polémica com vacinação Covid-19

O responsável pela delegação do Norte do INEM apresentou a demissão depois de ter sido noticiado que o instituto tinha vacinado contra a covid-19 funcionários de uma pastelaria no Porto, confirmou à Lusa fonte do instituto.

Segundo noticiou este sábado o Correio da Manhã, a delegação regional do Norte do INEM incluiu os proprietários e funcionários de uma pastelaria do Porto no grupo de profissionais que foi vacinado na primeira fase do plano de vacinação.

Questionado pela Lusa, o INEM remeteu mais explicações para uma declaração a fazer na delegação do Norte, pelas 16:30.