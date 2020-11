Eleições nos EUA: Resultado pode demorar ainda vários dias devido a impasse em cinco estados

A disputa próxima entre Biden e Trump em cinco estados importantes implica que o resultado final destas eleições ainda pode demorar vários dias a ser conhecido.





No Michigan, Pensilvânia, Wisconsin, Geórgia e Nevada a contagem de votos prossegue, sendo que a Pensilvânia já informou que a contagem só se será finalizada daqui a uns dias, enquanto no Nevada não será sequer retomada até quinta-feira às 9h00 da manhã.É habitual que os estados prossigam com a contagem de votos depois do dia da eleição, mas este ano há desafios acrescidos devido ao número invulgarmente grande de votos não presenciais por causa da pandemia do coronavírus.Ambos os candidatos ainda podem sonhar com a vitória, embora Biden tenha mais opções do que Trump. Trump precisa de pelo menos quatro dos seguintes estados para chegar aos 270 votos eleitorais: Geórgia, Carolina do Norte, Michigan, Pensilvânia e Wisconsin. Venceu todos em 2016.Se Biden vencer em dois destes - Michigan, Wisconsin, Pensilvânia e Geórgia – ganha as eleições.