Da empresa Mani-Indústrias Plásticas, SA, representada pela sociedade de advogados Nuno Sousa Moniz& Associados, recebemos o seguinte pedido de rectificação, relativamente a um notícia publicada no nosso site, a 24 de setembro, com o título "Guerra ao plástico arranca em novembro: talheres, palhinhas e varas para balões proibidos.":





"Vimos pela presente solicitar a V. Exa. que, com a maior urgência, diligencie no sentido de proceder à retificação da aludida notícia, devendo constar da mesma que os recipientes para alimentos, como caixas, com ou sem tampa, utilizados para conter alimentos, só serão proibidos caso sejam feitos de poliestireno expandido ou plástico oxodegradável."