Ricardo Araújo Pereira troca TVI pela SIC

A SIC anunciou que Ricardo Araújo Pereira vai regressar à televisão da Impresa, trocando a TVI pela SIC.

"Ricardo Araújo Pereira estará na antena da SIC a partir de janeiro de 2020", refere um comunicado da SIC, acrescentando que "esta contratação enquadra-se na estratégia da SIC para o desenvolvimento criativo de conteúdos inovadores e capazes de chegar a diferentes públicos nas diversas plataformas disponíveis, desde o canal generalista, aos temáticos e à área digital.

Acrescenta que "os projetos a desenvolver por Ricardo Araújo Pereira serão anunciados brevemente, sendo certo que a SIC passará também a contar, já neste mês de janeiro, com o painel de análise política do 'Governo Sombra', que além de Ricardo, conta com Pedro Mexia, João Miguel Tavares e moderação de Carlos Vaz Marques".