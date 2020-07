Ricardo Salgado queria pedir 300 milhões de euros a José Veiga

O Correio da Manhã avança este domingo que José Veiga, antigo diretor-geral da SAD do Benfica, esteve para investir 300 milhões de euros no Grupo Espírito Santo (GES). A oportunidade surgiu no início de 2014, quando o GES agonizava com falta de dinheiro. Na reunião do Conselho Superior do GES que discutiu o aumento de capital da Espírito Santo Control (ESC), em que estavam representados os cinco ramos da família Espírito Santo, "Ricardo Salgado transmitiu aos demais que os empréstimos da ESI à ESC haviam deixado a estrutura acionista da ESC com a ‘careca completamente descoberta’".





