Ride tocam em Lisboa e Porto

Os RIDE actuam em Portugal pela primeira vez em concerto em nome próprio nos dias 10 e 11 de Fevereiro, pela promotora At The Rollercoaster. Trazem até nós o seu novo álbum ‘This Is Not A Safe Place’. Esta banda, nascida em Inglaterra em 1988, é formada por Mark Gardener, Andy Bell, Laurence "Loz" Colbert e Steve Queralt e uma das pioneiras da cena "shoegaze" (o álbum de estreia "Nowhere" foi nomeado como um dos mais importantes no género), ao lado de outros grandes projectos como os My Bloody Valentine, Slowdive, Catherine Wheel, Lush e Curve. Após um longo hiato entre 1996 e 2014, a banda apresenta-se nesta tour mundial com a sua formação original e promete levar-nos numa viagem que deixará uma imensa mancha branca num profundo céu azul.





Na abertura dos concertos em Portugal estarão os Crushed Beaks - um trio londrino que define o seu espetro sonoro como noisy pop - vão fazer a sua estreia em Portugal em fevereiro de 2020 para um evento que certamente será um marco de carreira para a banda: abrir os concerto dos shoegazers RIDE. A banda apresenta em território nacional o mais recente disco de estúdio The Other Room, editado em agosto deste ano pela Clue Records.Com uma sonoridade a trazer à memória nomes mais clássicos como Sonic Youth, ou mais contemporâneos como Ought, mas numa roupagem bem própria e altamente tingida por uma vibe mais happy lo-fi, os Crushed Beaks deixam expectativas para um concerto que poderá muito bem surpreeneder. Desde 2011, a banda de Matthew Poile, Alex Morris e Scott Bowley (originalmente um duo) já lançou uma séries de discos, EP's e singles que podem encontrar pelo seu Bandcamp.Os bilhetes para os concertos a realizar no Lisboa ao Vivo, no dia 10 de Fevereiro e no Hard Club, no dia 11 têm um custo de 25€ e encontram-se disponíveis via Bol online, FNAC, CTT, Worten e El Corte Inglês.