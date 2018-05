Continuar a ler

As principais desvalorizações, no valor de 220 milhões de dólares, foram sentidas nos edifícios em Manhattan e na Fifth Avenue, assim como na Trump Tower, onde menos reservas levaram a uma quebra das receitas. Além disso, o maior activo de Trump - os 16 campos de golfe e resorts - desvalorizaram 70 milhões de dólares. Um dos resorts que viu os seus lucros cair foi o de Mar-a-Lago, onde o próprio presidente costuma passar os fins de semana e receber líderes internacionais.Estes cálculos já foram contestados pelo próprio Trump e por alguns dos seus representantes. Segundo a Bloomberg, a porta-voz da Organização Trump, Amanda Miller, argumenta que a metodologia da agência reduz o valor do património imóvel de Nova Iorque. Além disso, no ano passado, o presidente norte-americano apelidou a estimativa de "estúpida", alegando que o seu património vale mais de 10 mil milhões de dólares.Apesar de, feitas as contas, ter existido uma desvalorização do património, também houve ramos de negócio que valorizaram. É o caso das torres de escritórios que Donald Trump detém em parceria com a imobiliária Vornado. Acresce que o Trump International Hotel, em Washington, viu as suas receitas aumentar ao albergar lobistas, políticos conservadores e alguns oficiais de Governos internacionais.Autor: Negócios com Bloomberg