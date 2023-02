Rival da Primark e Ikea chega a Portugal com 30 lojas

Cotada na bolsa de Varsóvia, capital da Polónia, país onde opera cerca de um terço das mais de quatro mil lojas que detém em 18 países europeus, como Espanha, República Checa, Hungria ou Itália, a Pepco é conhecida por "Primark polaca", sendo também considerada rival da Ikea, devido a vender uma diversificada paleta de artigos, como vestuário, cosmética e produtos para a casa a preços acessíveis.Seis meses depois de ter anunciado que iria chegar a Portugal em 2023, referindo apenas que queria abrir lojas no Porto, em Lisboa e no Algarve, a Pepco revelou ao Negócios o seu plano de expansão no nosso país. "Prevemos abrir mais de 30 lojas no primeiro ano da nossa presença no mercado português", adiantou Jorge Barrie Ruiz, gestor de operações do grupo para Portugal e Espanha.