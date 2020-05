Rivaldo manifesta apoio a Bolsonaro e estala a polémica entre os seus seguidores

Rivaldo mostrou o seu apoio a Bolsonaro e muitos dos seus seguidores insurgiram-se. O antigo craque da seleção brasileira agradeceu ao ex-ministro Sérgio Moro por deixar o cargo e até anteviu a reeleição do presidente.





"Venho agradecer ao ex-ministro pela sua demissão. Com a saída dele aconteceu muita coisa e ningue´m ficou feliz. Ate´ eu fiquei triste pela sua sai´da, mas depois do vi´deo que eu vi da reunia~o do dia 22 de abril sobre o que o presidente disse, estou a ver que Deus usou essa sai´da do ex-ministro para reeleger novamente o nosso presidente Jair Bolsonaro em 2022. O Brasil agradece. Deus e´ fiel sempre", escreveu.Recorde-se que o ex-ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro, demitiu-se alegando uma possível tentativa de interferência do presidente no comando da Polícia Federal.Quem não gostou da posição tomada por Rivaldo nesta matéria foram muitos dos seus seguidores."Craque, eu até poderia concordar com você, mas aí seriam duas pessoas falando m...", escreveu um deles."Rivaldo, vou deixar de te seguir! Respeito-te muito como atleta, mas é isso...", avisou outro.Mas outros gostaram. "Boa, Rivaldo! Brasil acima de tudo, Deus acima de todos!"