Rosa Mota lembra Rui Rio na câmara do Porto e diz que líder do PSD "é um nazizinho"

Rosa Mota apelidou esta sexta-feira Rui Rio de "nazizinho" durante uma ação de campanha de António Costa em Lisboa.A campeão olímpica da maratona em Seul'1988 lembrou os tempos em que o agora líder do PSD foi presidente da câmara municipal do Porto. "Realmente não percebo como é que as pessoas não conseguem ver o que se tentou destruir naquela cidade. A [companhia de teatro] Seiva Trupe… E também aquela parte dele que - ia dizer uma palavra, mas é feia, não se pode - ele é que manda, é um nazizinho e o resto põe de lado", atirou Rosa Mota numa conversa com apoiantes do líder do PS.O escritor Valter Hugo Mãe, natural do Porto, também criticou os tempos de Rui Rio como autarca da Invicta: "Sou do Porto, aturei o inverno de Rui Rio que trucidou a cultura da cidade", explicou. "Não sei como é que o país não viu."