Roulottes paradas são pesadelo

"Já o meu avô me dizia: ‘vai amealhando alguma coisa, que nunca sabes quando não pode acontecer alguma coisa’". Num momento em que se vê sem qualquer fonte de receita, Paulo Teodoro, proprietário de uma roulotte que servia as típicas bifanas e couratos junto ao Estádio da Luz e na feira do relógio, recorda as palavras do familiar e como estas foram úteis para agora não passar fome.

"Tenho um pouco de parte que me tem sido útil, mas não dará para sempre. Esta era a minha vida e agora vemo-nos sem nada. Vou esperar mais uns tempos. Faço futebol e feiras, em princípio as feiras devem reabrir mais depressa. Mas penso que, pelo menos até ao fim do ano, o futebol não vai voltar, devido à pandemia. Mesmo nas feiras deve haver restrições. Se nos próximos tempos não houver melhorias, terei de procurar alternativas", vincou Teodoro ao nosso jornal, que ainda recordou que, mesmo que o futebol volte sem adeptos, "não vai adiantar nada".

O mesmo drama é vivido por Luís Serras, polícia de profissão, mas que nos dias de jogo ia ajudar a mãe ao Estádio da Luz, na roulotte bar ‘Ti Rosa’. Sem qualquer fonte de receita, tem de ser o filho a ajudar financeiramente a mãe .

"É um rombo enorme na vida destas pessoas. Isto é tudo muito angustiante, pois as despesas mantêm-se, as rendas pagam-se, os seguros, só quem passa, sabe o que estas pessoas têm vivido", vinca Luís Serras, que aborda também o lado psicológico da questão: "Imaginem o que é uma pessoa, de 71 anos, que estava sempre rodeada de pessoas e agora vê-se fechada em casa, entre quatro paredes. É complicado ver uma pessoa que sempre trabalhou, estar nesta situação."



Já há famílias que recorrem à caridade social



A AFDL (Associação de Feirantes do Distrito de Lisboa), a qual integra, tam bém, vários proprietários de roulottes, dá conta de que há "muitas famílias a pedir ajuda a instituições de solidariedade". José Luís Freitas, assessor da associação, explica que "muitos estão a passar grandes dificuldades."



"Há quem esteja já a recorrer ao Banco Alimentar. A maior parte das pessoas desta área são trabalhadores independentes e os apoios dependem das vendas dos últimos meses. Como os últimos meses antes desta situação são os piores, a maior parte está a receber 50 ou 60 euros. Uma miséria", atirou, antes de explicar que a maior angústia é a incerteza: "A maior parte ligavam-nos para saberem quando tudo poderá ser retomado. A maior parte está angustiada, pois não sabem quando podem voltar."



Estudo de regras para o regresso



A AFDL tem procurado estabelecer contactos com o Governo, já a pensar no regresso normal da atividade e até deixou várias propostas de regras sanitárias que terão de ser cumpridas, nomeadamente por proprietários de serviços de comida: "Só haverá take-away, distância de segurança entre clientes, viseiras para funcionários e álcool gel disponível para todos."



Rendas foram suspensas



A Freguesia de São Domingos de Benfica, à qual os proprietários das rulotes estavam obrigadas a pagar uma renda mensal, decidiu suspender a cobrança das mesmas, assim que o futebol foi cancelado. A informação foi confirmada por Paulo Teodoro e Luís Serras, mas estes recordam que as despesas correntes se mantém e os apoios são reduzidos.



" Requeri o apoio do governo, mas é uma ajuda pouco significativa. O ideal seria podermos retomar normalmente a nossa vida. Com todos os cuidados, mas é o que pretendemos", vincou Teodoro, enquanto Luís Serras salienta a mesma urgência: "Temos colaboradores que nos ajudavam e que agora estão sem nada. Para alguns, era mesmo o único trabalho".