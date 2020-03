Rui Rio abandona Parlamento em protesto com a bancada do PSD

O primeiro-ministro, António Costa, assumiu, esta terça-feira, que se for preciso irá recorrer à "requisição civil" como medida para enfretar a pandemia de

. No debate parlamentar, o chefe do Executivo explicou ainda estar a falar com

"unidades de hotelaria, para que hotéis que estão vazios possam alojar doentes, para libertar espaço em hospitais".





Esta terça-feira, a Direção Geral da Saúde revelou que Portugal tem 30 mortes associadas ao novo coronavírus, mais sete do que na segunda-feira. O boletim regista 2.362 pessoas infetadas pelo novo coronavírus (mais 302), a grande maioria (2.159) está a recuperar em casa e 203 estão internadas (mais dois), 48 das quais em Unidades de Cuidados Intensivos (mais uma).



De acordo com o relatório da situação epidemiológica em Portugal, existem 11.842 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, número idêntico ao apresentado na segunda-feira (menos 720, face a domingo).



Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23h59 de 2 de abril.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 360 mil pessoas em todo o mundo, das quais cerca de 17.000 morreram.

O líder do PSD, Rui Rio, abandonou o debate quinzenal em forma de protesto para com a própria bancada do PSD.A decisão de Rio surgiu depois de o Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, ter lembrado, em resposta a Ricardo Batista Leite, que, segundo as decisões do hemiciclo, deviam estar apenas 18 deputados do PSD no Parlamento, mas que estavam 36. Batista Leite tinha afirmado que os os deputados "não deviam estar ali", mas que devia estar a decorrer a comissão permanente.Ferro lembrou que havia "milhões de trabalhadores estão todos os dias a sacrificar-se para que as nossas famílias possam comer e ter uma vida minimamente normal em matéria de segurança" e que os deputados deviam continuar o seu trabalho por essas mesmas pessoas, mas lembrou que a própria bancada social-democrata não estava a cumprir as regras. "Não é responsabilidade do presidente, mas da vossa bancada".Ruui Rio pediu a palavra e afirmou: "Concordo com o senhor deputado do PSD, mas também concordo com o senhor Presidente da Assembleia da República e, para dar o exemplo aos deputados do PSD que aqui não deviam estar, vou abandonar", afirmou o líder social-democrata, apontando para os deputados do seu próprio grupo e abandonando depois o hemiciclo.