Rui Rio admite sair da liderança do PSD caso se confirme maioria absoluta do PS

Rui Rio admitiu hoje deixar a liderança do PSD caso se confirme uma maioria absoluta do PS nestas eleições legislativas, considerando que dificilmente será útil nessa conjuntura."Particularmente se se confirmar que o PS tem uma maioria absoluta - tem, portanto, um horizonte de governação de quatro anos -, eu sinceramente não estou a ver como é que posso ser útil neste enquadramento", declarou Rui Rio, em resposta a questões dos jornalistas, no hotel de Lisboa onde o PSD acompanhou a noite eleitoral."O partido decidirá, mas eu não estou a ver, neste enquadramento, como é que eu posso ser útil, com quatro anos em cima", acrescentou.Durante a pré-campanha e a campanha para as eleições legislativas de hoje, Rui Rio tinha afastado a possibilidade de se demitir logo na noite eleitoral em caso de derrota do PSD, recordando a sua recente reeleição para mais dois anos de mandato, no final do ano passado.Questionado se face aos resultados destas legislativas entende que tem condições para continuar a liderar o PSD, Rio começou por responder que sempre "disse que não estava preso a lugar nenhum, que estava com um completo desprendimento"."Como também disse que a minha função aqui é uma missão, é prestar um serviço ao PSD e prestar um serviço a Portugal. Foi sempre isto que eu disse", prosseguiu, recebendo palmas de apoiantes presentes na sala.Depois, o presidente do PSD considerou que num cenário de maioria absoluta do PS não vê como poderá "ser útil".Interrogado se pensa que continuará a contar com o apoio do partido, Rui Rio respondeu: "Eu sou o primeiro a dizer que, estando numa perspetiva de serviço, que é sempre como eu estive, eu não consigo argumentar como é que posso ser útil ao partido. Só se alguém argumentar. Eu não consigo, neste momento, havendo quatro anos de maioria absoluta".O presidente do PSD não afirmou explicitamente que se demitirá se o PS tiver maioria absoluta nem adiantou que passos irá dar internamente.