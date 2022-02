Rússia atacou Ucrânia: as reações do mundo do desporto ao minuto

há 18 min 09:18

Jogador do Manchester City aplaude gesto de Yaremchuk de apoio à Ucrânia





Zinchenko, jogador do Manchester City, aplaudiu o gesto de Yaremchuk no jogo dos 'oitavos' da Liga dos Campeões frente ao Ajax (2-2), onde o avançado ucraniano exibiu uma camisola com Tryzub, o símbolo nacional do país. Nas redes sociais, o lateral dos citizens partilhou uma publicação onde é visível o festejo do ponta-de-lança das águias, destacando a atitude com vários emojis.