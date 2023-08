Rússia diz que testes genéticos confirmam morte de Prigozhin

Um grupo de investigadores russos confirmou, este domingo, que Yevgeny Prigozhin é um dos dez passageiros mortos na sequência da queda de uma aeronave perto de Moscovo."Na sequência da investigação da queda do avião na região de Tver, os exames genéticos moleculares foram concluídos. Foi possível identificar as identidades de todos os 10 mortos que correspondem à lista de passageiros do voo", divulgou o grupo de peritos através de uma mensagem partilhada no Telegram.Anteriormente o governo russo já havia confirmado que o nome do líder se encontrava entre a lista de passageiros, assim como Dmitry Utkin, o seu braço direito.O jato privado, que se encontrava ao serviço do grupo Wagner, acabou por se despenhar esta quarta-feira enquanto realizava um voo de Moscovo para São Petersburgo. A bordo seguiam sete passageiros e três tripulantes.