Ryanair cria 26 novas rotas e 300 empregos em Portugal

A Ryanair vai criar 26 novas rotas desde e para Portugal na programação de inverno 2021. O anúncio, feito esta terça-feira, surge no seguimento de um investimento de 300 milhões de dólares no Aeroporto de Lisboa, onde a companhia aérea vai basear mais três novos aviões, num total de sete, a partir de novembro.

Em comunicado, a Ryanair informa que vai criar "mais de 300 novos empregos bem remunerados para pilotos, tripulantes de cabine e IT developers em Lisboa, Porto, Faro e Ponta Delgada".

O CEO da companhia aérea, Michael O'Leary, afirmou que o investimento serve para apoiar "o crescimento em Lisboa e nas regiões portuguesas depois do impacto da pandemia da Covid-19".

"A Ryanair continuará a investir em Portugal, uma vez que continuamos empenhados na recuperação do turismo nas regiões e na criação de empregos locais bem remunerados", acrescentou.

O'Leary acusou ainda a TAP de impedir o crescimento de outras companhias aéreas, ao bloquear 'slots' no aeroporto de Lisboa. A primeira venda de lugares para as novas rotas ocorre a partir desta quinta-feira, com bilhetes desde 19,99 euros.



Novas rotas da Ryanair em Portugal



Lisboa para: Perpignan; Bari; Agadir; Brest; Malta; Barcelona; Palermo; Colónia; Madrid; Marrakech



Porto para: Alicante; Tours; Fez; Tenerife ; Breslávia; Bari; Lanzarote; Alghero; Agadir; Billund; Birmingham



Faro para: Baden; Bournemouth; Oujda; Fez