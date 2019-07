'Sábado' avança que hacker do Benfica invadiu email do juiz Carlos Alexandre

O Ministério Público (MP) identificou a porta de entrada usada pelo pirata Rui Pinto para aceder a dezenas de endereços eletrónicos, por exemplo, do Ministério da Justiça. Segundo apurou a Sábado junto de fonte próxima da investigação, a invasão do sistema foi feita através da conta de email de um funcionário judicial que está identificado como vítima nos autos do processo-crime. Foi através deste método - também usado no escritório de advogados da PLMJ - que Rui Pinto terá acedido depois ao email que o juiz de instrução Carlos Alexandre usa no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC).

No início deste mês, as procuradoras que tutelam o processo, Vera Camacho e Patrícia Barão, ouviram como testemunha Carlos Alexandre . No caso do juiz, uma das intrusões ao email do TCIC verificou-se a 8 de janeiro de 2018.