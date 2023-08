Sabe qual é a nota que mais circula em Portugal? E que existe uma nota de zero euros?

A nota de zero euros existe, é verdadeira e reconhecida pelo Banco Central Europeu (BCE), mas não dá para comprar nada. Criada na cidade alemã de Kiel como um atrativo turístico, recebeu a autorização do BCE em 2017 para uma primeira emissão de 5000 exemplares, recorda o site ‘El Economista’.Custa 2,5 euros e pode ser pedida no site. É um ícone entre os colecionadores.Leia o artigo completo no Correio da Manhã